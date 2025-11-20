Daniel David vrea să reformeze învățământul rural: „Trebuie regândit”. Un posibil model: școală mentor și școală mentorată

Aproape 33% din copiii pe care îi avem în şcoală învaţă în mediul rural, a spus ministrul Educației. Foto: Agerpres

Daniel David a anunțat, joi, într-o conferință de presă la Oradea, că pregătește o reformă a învățământului rural. 33% dintre elevi învață în mediul rural, iar aceștia pornesc din start cu un dezavantaj, a spus ministrul Educației. Totuși, Daniel David a precizat că sunt și școli din mediul rural care „funcționează foarte bine”. Astfel, ministrul Educației a anunțat că va lansa în dezbatere publică mai multe modele de funcționare ale învățământului rural, iar unul dintre ele presupune ca o școală cu rezultate bune să fie mentor pentru una unde au fost identificate carențe, relatează Agerpres.

Ministrul Educației a subliniat că încă „nu sunt bătute în cuie aceste modele” şi că în încercarea de a alege variantele ce pot funcţiona, în baza celor constatate în mai multe judeţe, trebuie gândite „mai multe modele”.



„Trebuie regândit învăţământul rural, fiindcă e păcat să spui că dacă porneşti din învăţământul rural porneşti din start cu dezavantaj. De noi depinde să-l reorganizăm şi asta încerc să fac.



Aproape 33% din copiii pe care îi avem în şcoală învaţă în mediul rural. Şcolile din mediul rural au lumini şi umbre, ca tot sistemul nostru. Unele funcţionează foarte bine, altele, foarte prost. Şi cu siguranţă va trebui să gândim o reorganizare a învăţământului în mediul rural”, a afirmat Daniel David.

Ministrul Educației a schițat două dintre propunerile pe care le ia în calcul. Un prim exemplu ar fi concentrarea copiilor din sate diferite într-un centru mai mare, care să aibă cantină, spaţii de dormit de luni până vineri. Daniel David a argumentat că, având mai mulţi copii, automat se pot aduna mai multe norme şi aduce profesori titulari, adică specialişti de care acum se duce lipsă la multe şcoli din mediul rural.

Un alt model pe care ministrul îl va pune în dezbatere publică în zilele următoare presupune un sistem de școală mentor și școală mentorată.



„Un alt model poate să fie un model, - pe care îl voi pune în dezbatere publică, vă anunţ în premieră, azi sau mâine - în care să ai o şcoală mentor, o şcoală cu performanţe bune, la evaluare naţională, bacalaureat, cu o şcoală care nu are încă performanţe bune, deci o şcoală mentor cu o şcoală mentorată, astfel încât profesorii din şcoala mentor să se poată implica în activităţile din şcoala mentorată, probabil că într-o variantă online, schimburi de experienţă, unele cursuri la comun. Ideea este să oferi un cadru şcolii mentorate în care poate învăţa din seturi de bune practici”, a explicat ministrul Daniel David.



Ministrul Educaţiei a făcut joi o vizită în judeţul Bihor. Programul său a inclus o vizită în campusul din localitatea Cadea, o întâlnire cu inspectorii şcolari şi cu directorii de şcoli din judeţ. În cursul serii, este invitat de UDMR Bihor la o festivitate de premiere a profesorilor maghiari din judeţ.

Anunțul ministrul Educației privind reformarea învățământului rural vine într-un moment de tensiune în sistemul de educație. Profesorii sunt nemulțumiți de tăierile salariale și de burse care au avut loc în vară și se tem de noi măsuri de austeritate.