George Simion acuză autoritățile că nu l-au lăsat să se întâlnească cu Călin Georgescu: „Nu ne evităm”

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și liderul AUR George Simion. Sursă foto: Hepta

George Simion spune că el a vrut să se întâlnească cu Călin Georgescu și susținătorii acestuia la Alba Iulia, de Ziua Națională, dar nu a fost lăsat de autorități să facă asta. Liderul AUR susține că nu îl evită pe fostul candidat la prezidențiale și că manifestația acestuia a fost una pașnică.

„Îmi cer scuze pentru membrii și simpatizanții AUR care sunt jigniți în fel și chip, așa cum sunt și eu jignit, pentru felul în care am fost plimbați, batjocoriți, astăzi, în intervalul 9:30-10:30, prin șanturile cetății pentru ca noi, 15.000 de oameni, să nu ne alăturăm cu ceilalți zeci de mii de oameni care erau la Alba Iulia. Îmi pare rău pentru felul în care sistemul caută să denigreze: a venit un băiat tulburat cu o hârtie în mână și cică au fost incidente. Nu au fost, suveraniștii s-au aplaudat, s-a scandat, s-a făcut hora, nu s-a huiduit imnul național”, a afirmat Simion, într-un videoclip publicat pe Facebook.

Liderul AUR mai spune că Președintele Nicușor Dan „nu a făcut nicio baie de mulțime”, deși șeful statului s-a fotografiat timp de două ore cu românii sosiți la parada de 1 Decembrie, la București.

„De la Iohannis la Nicușor Dan nu e nicio schimbare. Noi nu am fost invitați la Cotroceni și nici nu aveam ce căuta, ca să nu se interpreteze într-un fel, nici nu am stat la tribuna oficială în timpul paradei, nici nu am fost acolo, că eram sigur că o să înceapă cu genul ăsta de minciuni, că Simion i-a incitat”, a mai adăugat Simion.

Deși susținătorii lui Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii și au forțat intrarea în Catedrala Reîntregirii, Simion spune că manifestația lor a fost „pașnică, demnă și patriotică”.

„Manifestația susținută de domnul Călin Georgescu a fost una pașncă, demnă, patriotică, noi nu ne evităm între noi. Toate aceste minciuni pe care le vedeți de dimineața până seara sunt făcute pentru ca voi să vă pierdeți încrederea și polul suveranist să nu fie învingător în alegeri, să rămână tot ei cu partidele lor obosite, care introduc taxe inclusiv pe magaziile țăranilor, pe solarii și pe tule. Toate aceste diversiuni la adresa noastră vin pentru ca românii să nu mai declare în sondajele de opinie 40% că votează cu AUR, ca românii să nu mai meargă duminică și să pună ștampila împotriva Guvernului”, a încheiat liderul AUR.