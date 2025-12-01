Scandal după ce „suveraniștii” au huiduit în timpul imnului la Alba-Iulia. Simion și Georgescu, interzis la mitinguri de 1 Decembrie

Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia, chiar și în timpul intonării imnului. Foto: Antena 3 CNN

Primarul orașului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat că sancțiuni pentru cei care l-au huiduit pe premierul Ilie Bolojan în timpul intonării Imnului României cu ocazia ceremoniilor de Ziua Națională. Edilul a spus că „ar trebui să le fie rușine” și a declarat că organizatorii nu vor mai primi autorizație să facă manifestații de 1 decembrie, la Alba Iulia, relatează Ziarul Unirea.

Primarul Gabriel Pleșa a declarat că este „convins” că cei care au huiduit de Ziua Națională nu sunt din Alba Iulia sau din împrejurimi și a spus că îi pare rău că „astfel de elemente din afara orașului” au stricat ceremoniile dedicate Zilei Naționale.

„Sunt convins că nu sunt din Alba Iulia sau din împrejurimi, pentru că cei de la Alba Iulia întotdeauna au făcut Ziua Naţională cu decenţă, cu unitate, cu empatie faţă de ceilalţi. Ne pare rău că astfel de elemente care au venit din afara oraşului, aduşi, şi vom vedea de către cine, au stricat puţin acest ceremonial care s-a desfăşurat totuşi impecabil din punct de vedere al paradei militare”, a declarat primarul Gabriel Pleşa.

Astfel, edilul a anunțat că organizatorii care au primit anul acesta aprobare pentru a organiza adunări publice nu vor mai primi avize pentru astfel de evenimente de Ziua Națională, la Alba Iulia.

„Am promis şi mă voi ţine de cuvânt: cei care nu au respectat ceea ce noi le-am spus prin Legea 60 şi erau obligaţi să respecte la manifestări, organizatorii nu vor mai primi aprobare să facă manifestări chiar de Ziua Naţională, pentru că e păcat de atâta lume frumoasă ca să auzim un cor de huiduieli sau chestiuni de genul acesta de la o minoritate care, cred eu, ar trebui să se ruşineze pentru că de Ziua Naţională are astfel de manifestări. Respect democraţia, respect libera exprimare, dar trebuie să existe o decenţă”, a adăugat Pleşa în declaraţia acordată jurnaliştilor de la Ziarul Unirea.

Sancțiunile anunțate de Gabriel Pleșa vin după ce premierul Ilie Bolojan a fost huiduit îndelung, luni, la Alba Iulia, chiar și în timpul intonării Imnului de Stat al României, de către oamenii lui George Simion.

Cu o zi înainte, tot la Alba Iulia, susținătorii lui George Simion au întrerupt cu huiduieli un moment solemn. În clipa în care s-a anunțat în microfon că urmează să fie depusă o coroană de flori la ansamblul monumental „Regele Ferdinand şi Regina Maria” din partea președintelui Nicușor Dan, numeroși participanți au huiduit îndelung.

Luni, la Alba Iulia, au primit aprobare mai multe evenimente publice la care au participat susținători ai partidului AUR, condus de George Simion, simpatizanți ai Dianei Șoșoacă, președinta SOS România, dar și fani ai lui Călin Georgescu.

Manifestațiile au arătat că există o ruptură evidentă în mișcarea suveranistă din România. Fiecare lider suveranist a avut susținătorii săi și au evitat să se intersecteze.