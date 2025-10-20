Ludovic Orban: „Nu există niciun temei constituţional, legal şi politic pentru ca acest Guvern să nu-şi continue activitatea”

Ludovic Orban a criticat dur decizia Curții Constituționale de a respinge această lege din cauza lipsei unui aviz de la CSM. Foto: Agerpres

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat, luni, după decizia CCR privind pensiile magistraților că Guvernul Bolojan nu are niciun motiv „constituțional, legal și politic” să nu își continue activitatea. Fostul premier s-a arătat „revoltat” de decizia Curții Constituționale de a respinge legea propusă de Executiv și i-a acuzat pe judecătorii Curții că se „agață” de orice motiv pentru a „păstra nişte privilegii care sunt evidente”, relatează Agerpres.

„Nu există niciun temei constituţional, legal şi politic pentru ca acest Guvern să nu-şi continue activitatea şi eu cred că este bine ca acest Guvern să-şi continue activitatea”, a afirmat Orban, la Digi 24.

Consilierul prezidențial a precizat că nu a vorbit cu președintele Nicușor Dan până la momentul intervenţiei sale. Ludovic Orban a criticat dur decizia Curții Constituționale de a respinge această lege din cauza lipsei unui aviz de la CSM.



„Nu există nicăieri în Constituţie un temei constituţional pentru a declara ca neconstituţională această lege. Nici măcar critica extrinsecă, anume că nu a existat timp suficient din partea CSM pentru a da aviz. Să fim serioşi, dacă ne uităm la date, vedem că a trecut o perioadă de 30 de zile. (...)

Ca să declari neconstituţională o lege pentru că nu a existat timp suficient pentru acordarea avizului îmi pare de-a dreptul ridicol, e ca şi cum ai căuta un pretext ca să declari neconstituţională o lege”, a comentat Ludovic Orban.



Consilierul prezidenţial a spus că spera la o „schimbare de abordare” la CCR și i-a acuzat pe judecători că se „agață” de orice motiv pentru a păstra „niște privilegii”.



„Am sperat totuşi că, odată cu noile numiri de judecători la Curtea Constituţională, există o schimbare în abordare. Din păcate, văd că sunt majoritari cei care nu vor să ţină cont de bunul simţ, de normalitate, de respect faţă de cetăţean şi care (...) se agaţă de orice fel de motivaţie pentru a păstra nişte privilegii care sunt evidente”, a adăugat Orban.



El a explicat că în acest moment este „prematur” să fie luată o decizie legat de ce este de făcut în continuare până nu apare motivarea CCR şi până nu se ştiu cu precizie care au fost temeiurile pentru care s-a admis sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Surse citate de Antena 3 CNN afirmă că toți cei patru judecători CCR propuși de PSD au votat pentru declararea legii pensiilor magistraților drept neconstituțională.



Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional.

Legea contestată de ICCJ la Curte prevedea reducerea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare. După decizia Curții, legea trebuie pusă de Parlament în acord cu motivarea pe care o vor redacta judecătorii CCR.