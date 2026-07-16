Negocieri maraton pentru salvarea ratingului de țară. Agenția Moody's își începe evaluarea cu o discuție cu ministrul Finanțelor

Leul a scăzut și față de euro, și față de dolar. Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul interimar încearcă să convingă agențiile de rating că România își poate redresa finanțele. După discuțiile cu experții agenției Fitch, începe evaluarea Moody's. Reprezentanții agenției se întâlnesc cu joi cu ministrul Finanțelor. Vor cere date despre economia țării și măsurile luate pentru reducerea deficitului. Miza este păstrarea ratingului de țară: o retrogradare la „junk” ar putea duce la dobânzi și mai mari, blocarea unor investiții și concedieri la stat.

Experții internaționali de la agenția Moody's vor discuta joi cu ministrul Finanțelor. Alexandru Nazare le va prezenta date din economia țării și trebuie să îi convingă că Guvernul va reuși să redreseze finanțele țării.

Linie roșie pentru România

La evaluarea anterioară, când ratingul oferit de Moody's a fost BAA3 cu perspectivă negativă, experții agenției au avertizat asupra consecințelor economice ale incertitudinii politice prelungite și lipsa unei majorități stabile în Parlament.

De asemenea, aceștia au avertizat că România este vulnerabilă în fața fluctuaților de curs valutar, în condițiile în care peste 50% din datoria publică este în valută.

Evaluarea Moody's vine după ce experții agenției Fitch au discutat cu ministrul Finanțelor. Aceștia au cerut, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, ca ținta de deficit la care s-a angajat România, 6,2% din PIB, să fie respectată pentru a nu intra în „junk”.

De asemenea, există o linie roșie pe care dacă România nu o respectă nu mai poate evita cel mai negru scenariu. Astfel, fără cei 4,5 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ratingul de țară ar putea fi retrogradat.

Ministrul Alexandru Nazare va încerca astăzi să-i convingă pe experții de la Moody's că România nu va rata termenul-limită de 31 august pentru a îndeplini toate jaloanele din PNRR astfel încât să poată încasa banii.

Ce ar însemna pentru România retrogradarea la „junk”

Ratingul de țară „junk” este acordat țărilor care nu sunt recomandate investitorilor. Astfel, mai puțini investitori străini vor lua în calcul țara noastră pentru afacerilor lor. De altfel, încrederea investitorilor din afara țării în România a scăzut. Cifrele BNR pentru primele cinci luni ale anului arată că investițiile străine au scăzut cu 25%, un procent dramatic.

Eticheta de „junk” înseamnă și că România se va împrumuta la dobânzi și mai mari. Economistul Adrian Mitroi a avertizat că țara noastră este deja în „junk”, chiar dacă nu a fost clasificată așa oficial de agențiile de rating.

„Eu cred că degeaba ne speriem noi, pentru că, de jure, noi nu suntem în junk pentru dobânzile absolut punitive pe care le plătim. O spun în glumă sau mai în serios, sunt dobânzi de Africa.

România este istoric blamată pe silent de către piețele financiare, cu dobânzi absolut neverosimile, de două ori și jumătate față de media țărilor cu care ne-am compara, inclusiv oaia neagră de la vestul nostru.

Este un vot continuu de blam, un cartonaș nici măcar galben, ci portocaliu, pe care băncile internaționale și finanțatorii îl dau politicilor macroeconomice. Că noi ne prefacem, că ascundem sub preș, asta e altceva”, a explicat economistul.

Economistul a anticipat că cel mai probabil agențiile vor menține ratingul de țară al României, dar asta nu va însemna o îmbunătățire a situației economice:

„Faptul că România se finanțează la o datorie publică absolut exorbitantă, probabil suntem în jur de 62%, este un subiect care, paradoxal, nu este în prima linie a analizelor agențiilor de rating. Ele se uită la deficitul de cont curent, la deficitul bugetar.

Ele cred că ne vor acorda această clemență. Da, rămânem la același rating pentru că suntem prea importanți în anturajul financiar internațional. Dar dacă rămânem, nu este o mare victorie, și dacă ne ducem în junk, nu este o mare pierdere.Noi oricum funcționăm cu un singur piston”, a mai spus Mitroi.

Retrogradarea în „junk” ar însemna și concedieri la stat. De asemenea, pentru că ar trebui reduse dramatic cheltuielile statului, unele proiecte ar putea fi amânate sau abandonate, iar costurile suplimentare s-ar vedea, în cele din urmă, în facturile populației și în prețurile din întreaga economie.

Agenția Fitch va anunța ce decizie a luat la data de 31 iulie. În prezent, ratingul oferit de Fitch este BBB- cu perspectivă stabilă. Moody's va publica rezultatul evaluării sale pe 8 august.