Nicușor Dan anunță, după 3 săptămâni de la demisia lui Moșteanu, când va numi un nou ministru la Apărare

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării la data de 28 noiembrie în urma unui scandal privind studiile sale. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni seara, că până la sfârșitul săptămânii va numi un nou ministru la Apărare. Întrebat dacă este o vulnerabilitate pentru România faptul că nu are un ministru cu puteri depline de trei săptămâni, șeful statului a spus că nu crede, deoarece există o persoană care asigură interimatul, referindu-se la ministrul Economiei, Radu Miruță. Nicușor Dan nu a dorit să dezvăluie ce nume sunt luate în calcul pentru această funcție.

„Până la sfârșitul săptămânii vom avea un ministru plin”, a declarat Nicușor Dan de la Helsinki, unde se află într-o vizită oficială. Întrebat dacă poate spune ce nume ia în calcul pentru portofoliul de la Apărare, șefului statului a spus „pe moment, nu, dar o să le aflați”.

Amintim că Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării la data de 28 noiembrie în urma unui scandal privind studiile sale. Ex-ministrul USR a fost a fost acuzat că și-a falsificat CV-ul pentru a putea obține diverse funcții în stat. Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia într-o postare pe Facebook, precizând că face acest gest „cu asumare și respect față de Armata Română.”

Interimatul a fost preluat de ministrul Economiei, Radu Miruță. Potrivit legii, interimatul în funcție poate dura 45 de zile, termen în care premierul trebuie să propună un nou ministru. Viitorul ministru al Apărării și vicepremier va fi propus de USR, dar ultimul cuvânt îl va avea Nicușor Dan. Potrivit surselor Antena 3 CNN, cele mai mari șanse pentru a fi propus le are deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Nicușor Dan pleacă de la Helsinki la Londra

Nicușor Dan a dat mai multe detalii și despre discuția care va avea loc marți, tot la Helsinki, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei.

„E o primă întâlnire tehnică despre cum putem să ne armonizăm. E vorba despre a avea niște armate care să fie interoperabile, este vorba de a avea o mobilitate nord-sud pentru a putea muta trupe și în felul ăsta a descuraja potențiale atacuri și bineînțeles este vorba despre cum reușim în toată arhitectura asta de programe de finanțare pentru militari, cum reușim să colaborăm”, a declarat șeful statului.

Președintele României a adăugat că României i s-au alocat 16,7 miliarde de euro prin programul SAFE, iar o parte din informațiile privind achizițiile prin acest program au fost secretizate pentru a nu se cunoaște „slăbiciunile noastre” privind înzestrarea.

După vizita în Finlanda, Președintele Nicușor Dan pleacă în Marea Britanie marți și miercuri, informează Administrația Prezidențială.