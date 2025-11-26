Nicușor Dan, despre tăierile din administrație: "Sunt convins că vor fi reduceri de cheltuieli. Discuțiile sunt dificile"

Nicuşor Dan. Foto: Hepta

Nicuşor Dan a spus, miercuri, după ce a prezentat Strategia de Apărare în Parlament, că este "convins că o să ajungem la reduceri de cheltuieli în sectorul public", doar că, fiind "o coaliție de patru partide plus minorități, fiecare are un public cu așteptări de multe ori divergente".

"Această coaliție a reușit niște lucruri. Pe OCDE a reușit să se înțeleagă să treacă în Parlament legile necesare, pe reducerile pentru stabilizarea financiară a reușit să iasă din urgența în care era de downgradare a ratingului, a reușit un pachet consistent într-un timp foarte scurt pentru programul SAFE. Sunt lucruri pe care la nivel macro, această Coaliție le-a făcut și dau premisele unor dezvoltări viitoare.

Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că e o coaliție de patru partide plus minorități, fiecare din aceste partide are un public cu așteptări divergente și procesul de înțelegere este dificil", a spus Nicuşor Dan.

El a spus că este "convins că o să ajungem la reduceri de cheltuieli în sectorul public".

"Ca să echilibrezi bugetul reduci cheltuieli, din personal, bunuri și servicii sau din servicii, sau majorezi venituri. Modul cum va reuși coaliția să echilibreze deficitul va fi decisiv. E o discuție care abia a început și de câte ori este vorba, ați văzut cu pensiile magistraților, să iei din beneficiile speciale discuția e complicată. Poate să însemne și reduceri de investiții și transferuri de investiții pe fondurile europene pe care le avem.

Eu sunt convins că o să ajungem la reduceri de cheltuieli în sectorul public. Sunt niște discuții dificile. Sunt niște discuții nuanțate. ", a adăugat el.

Președintele Nicușor Dan a prezentat în faţa Parlamentului, miercuri, Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030. După ce va fi aprobată de comisiile de specialitate ale Parlamentului, Strategia va ajunge în plen, pentru a fi dezbătută și votată. În document sunt detaliate obiectivele în domeniul Apărării, dar și principalele direcții de acțiune pentru următ