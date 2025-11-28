PSD a cerut îndepărtarea unui afiș electoral cu Ciprian Ciucu. Biroul Electoral i-a dat dreptate

1 minut de citit Publicat la 14:34 28 Noi 2025 Modificat la 14:34 28 Noi 2025

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor fi organizate la data de 7 decembrie. Foto: Agerpres

Un afiș electoral al candidatului PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, trebuie dat jos, a decis Biroul Electoral Municipal (BEM), relatează Agerpres. Decizia BEM vine după o plângere formulată de PSD-Filiala Sector 6, care a reclamat că pe un singur panou electoral au fost lipite mai multe afișe cu Ciucu.

Biroul Electoral Municipal a constatat că pe un singur panou electoral au fost aplicate două afişe care îl ilustrează pe candidatul PNL la alegerile pentru primarul general al Capitalei, câte unul pe fiecare faţă a panoului situat în Drumul Taberei intersecţia cu Strada Valea Ialomiţei.



„Raportat la elementele constitutive ale afişelor în cauză, precum imaginea candidatului, sloganuri politice, dar îndeosebi utilizarea acestora în perioada campaniei electorale, se constată că afişele se circumscriu materialelor de propagandă electorală (...), fiindu-le, astfel, aplicabil regimul juridic în materie.

În ceea ce priveşte amplasarea celor două afişe pe ambele faţade ale aceluiaşi panou, BECMB constată că o atare stare de fapt contravine exigenţelor dispoziţiilor legale”, se arată în decizia BEM.



Prin urmare, BEM a admis plângerea formulată de PSD Sector 6 şi a dispus PNL obligaţia de a îndepărta afişul electoral nelegal aplicat pe panoul electoral situat în Drumul Taberei - intersecţia cu Strada Valea Ialomiţei, în apropierea unei stații de autobuz a STB.

Campania electorală a început din 22 noiembrie, iar candidații care condus curs electorală sunt, potrivit sondajelor, Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Anca Alexandrescu (susținută de AUR) și Cătălin Drulă (USR).

Ordinea candidaților pe buletinele de vot:

1. Cătălin Drulă - USR

2. Daniel Băluță – PSD

3. George Burcea - POT

4. Ciprian Ciucu - PNL

5. Ana-Maria Ciceală - SENS - URS.PDF

6. Liviu Gheorghe Florea - PNȚMM

7. Gheorghe Macovei - PRM

8. Oana Crețu - PSDU

9. Mihai Lasca - PPR

10. Rareș Lazăr - candidat independent

11. Anca Alexandrescu - candidat susținut de AUR

12. Dan Trifu - candidat independent

13. Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent

14. Gheorghe Nețoiu - candidat independent

15. Vlad Gheorghe - candidat independent

16. Angela Negrotă - candidat independent

17. Filip Titian - candidat independent