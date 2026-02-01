Ședință decisivă în PSD pentru viitorul coaliției de guvernare. Prima întâlnire după referendumul pentru ieșirea de la guvernare

Astăzi are loc ședința decisivă pentru viitorul coaliției de guvernare. Conducerea PSD se reunește astăzi, la Vila Lac, în prima ședință după declanșarea referendumului intern privind ieșirea sau de la guvernare. Sorin Grindeanu i-a convocat și pe șefii de organizații județene pentru a stabili strategia partidului, pe fondul tensiunilor cu liberalii și înaintea discuțiilor de la Cotroceni.

Este prima ședință a social-democraților de când conducerea partidului a demarat o cercetare internă pentru a vedea dacă mai rămân sau nu la guvernare alături de premierul Ilie Bolojan. Ședința conducerii partidului are loc într-un moment extrem de delicat pentru coaliția de guvernare, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a vorbit, spre exemplu, despre posibilitatea unui guvern minoritar în perioada următoare.

Această declarație i-a înfuriat pe social-democrați, care, la rândul lor, au venit cu declarații extrem de dure și au amenințat cu posibilitatea declanșării de alegeri anticipate. Până acum nu s-a mai întâmplat ca, în cadrul coaliției de guvernare, să existe atacuri atât de dure între parteneri. De asemenea, în ședința de astăzi, conducerea Partidului Social Democrat trebuie să discute și despre angajarea răspunderii Guvernului.

Chiar dacă Sorin Grindeanu spunea că vor da un raspuns cu privirea rămânerii la guvernare după ce va fi gata și bugetul pe 2026, azi va avea loc o primă analiză a ceea ce vor șefii de organizații. Aceștia nu vor să primească mai puțini bani de la buget și pun presiune pe conducerea centrală a partidului pentru a nu ceda în fața premierului.

Premierul a vorbit despre două posibilități: o angajare a răspunderii pe reforma administrației locale și a administrației centrale, iar a doua lege de angajare a răspunderii să vizeze pachetul de măsuri de relansare economică. Acesta este un pachet anunțat și dorit de social-democrați, însă, în acest moment, premierul Ilie Bolojan a revenit asupra subiectului și a spus că există posibilitatea adoptării unor ordonanțe de urgență, variantă care ar fi mult mai rapidă și ar evita un eventual atac la Curtea Constituțională din partea opoziției.

În acest context, social-democrații trebuie să decidă dacă sunt de acord cu această variantă. În plus, ședința conducerii partidului are loc chiar înainte ca președintele Nicușor Dan să îi convoace la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției, pentru a discuta această situație extrem de tensionată din interiorul alianței de guvernare. Președintele Nicușor Dan este cel chemat să detensioneze acest moment extrem de delicat din coaliție.

Liderii partidului se întâlnesc și pentru a stabili președinții interimari de la organizațiile Sectoarelor 2, 4 și 6 din Capitală, după demisiile anunțate de Rodica Nassar, Gabriel Mutu și Andrei Trocan.