SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: "Va avea o singură sarcină"

2 minute de citit Publicat la 16:48 26 Noi 2025 Modificat la 16:57 26 Noi 2025

Nicuşor Dan a prezentat azi Strategia Naţională de Apărare a Tarii pt. 2025 - 2030, în şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicuşor Dan, a anunţat miercuri, în timp ce a prezentat Strategia Națională de Apărare în Parlament, că în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI) va fi înfiinţată o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Potrivit declaraţiilor şefului statului, divizia dedicată luptei împotriva corupției va avea "un sigur rol": culegerea de informații despre fenomenul corupției.

Preşedintele Nicușor Dan: Vom avea o unitate în cadrul SRI care se va ocupa de corupție

Preşedintele Nicușor Dan a făcut afirmaţiile despre unitatea anticorupție din cadrul SRI, la plecarea de la Parlament, unde a prezentat, în plen, Strategia Națională de Apărare. Totodată, astăzi, şeful Statului a vorbit despre tăierile din administrație, dar şi dronele ruseşti care au pătruns în România.

Întrebat ce va fi diferit față de ce a fost în trecut în privința implicării SRI în dosarele de corupție, Preşedintele României a răspuns astfel:

"SRI este un serviciu de informații care are o împărțire pe departamente ce decurge din strategie și după aceea din planul de implementare. Sunt aceste departamente care se ocupă unele de contraspionaj, de sabotaj, altele de crimă organizată.

Prin faptul că am pus în strategie foarte explicit capitolul corupție, vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI care se va ocupa de corupție. Singura sa sarcina va fi să culeagă informații despre fenomenul corupției".

În discursul din plenul Parlamentului, Președintele României a precizat că, în mod explicit, "strategia prevede implicarea Serviciilor de Informaţii în colectarea datelor cu privire la corupţie, fără, însă, să depăşim graniţa între sistem de informaţii şi sistem de justiţie, şi corectarea mecanismelor legislative şi administrative care întârzie judecarea faptelor de corupţie şi dau sentimentul publicului că nu se întâmplă nimic în această zonă".

Preşedintele Nicuşor Dan a mai menţionat, la prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, că lupta împotriva corupţiei este foarte importantă și că, în primul rând, trebuie să existe o coordonare mai mare între instituţiile care se ocupă de acest fenomen şi, în al doilea rând, "trebuie să prioritizăm marea corupţie, pentru că în momentul acesta este un amestec între diferite zone de corupţie".

Limitele pe care Curtea Constituțională a României le-a impus SRI

Implicarea serviciilor secrete în actul de justiție a fost limitată printr-o serie de decizii pe care Curtea Constituțională a României le-a luat în ultimul deceniu.

De exemplu, în martie 2016, CCR a stabilit că Serviciul Român de Informații nu poate fi implicat în activitatea de urmărire penală, potrivit Europa Liberă.

Iar la doi ani mai târziu, cei de la CCR au venit cu o altă decizie, potrivit căreia probele obținute cu tehnica SRI trebuie excluse din dosarele penale.

În martie 2019, Curtea Constituțională a României a analizat protocoalele de colaborare încheiate de parchete cu Serviciul Român de Informații în perioada 2009 – 2016. Atunci, judecătorii au dispus că probele strânse cu ajutorul ofițerilor SRI până în februarie 2016, data primei decizii CCR, trebuiau să fie anulate, dacă fuseseră obținute în baza acestor protocoale.

Printr-o altă decizie din 2020, Curtea Constituțională a României spunea că interceptările sunt constituționale cu condiția să ofere garanții în ce privește drepturile omului.