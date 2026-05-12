Surse: Nicușor Dan convoacă partidele la consultări luni. Va mai avea discuții informale cu liderii fostei coaliții

1 minut de citit Publicat la 20:04 12 Mai 2026 Modificat la 20:53 12 Mai 2026

Consultarile presedintelui Nicusor Dan cu membrii delegatiei Partidului Social Democrat (PSD) din 22 aprilie 2026. Foto: Agerpres

Nicușor Dan va avea o serie de consultări cu partidele parlamentare săptămâna viitoare, după ce, între timp, a susținut mai multe discuții informale cu liderii fostei coaliții, potrivit surselor oficiale Antena 3 CNN. Mai mult, joi și vineri ar putea avea loc o nouă rundă de astfel de discuții informale.

Potrivit unor surse oficiale Antena 3 CNN, Președintele Nicușor Dan va avea o serie de consultări cu partidele parlamentare luni, pe 18 mai, pentru a găsi o rezolvare la criza politică pornită după demiterea Guvernului Bolojan.

Aceleași surse au confirmat că șeful statului a mai avut discuții informale cu liderii fostei coaliții și, cel mai probabil, joi și vineri vor avea loc noi runde.

Potrivit unor alte surse oficiale, Președintele are pe masă atât varianta unui guvern politic cât și cea a unui guvern tehnocrat. Mai mult, Nicușor Dan nu ia în calcul posibilitatea de a-l nominaliza din nou premier pe Ilie Bolojan. El a afirmat că are un premier tehnocrat „în minte”, dar a subliniat că „nu o să fac experimente”.

Majoritatea parlamentară pentru guvern pare imposibilă acum, iar Nicuşor Dan a amânat noile consultări cu liderii politici pentru a se concentra pe Summitul B9 de la Bucureşti.

Ideea, în momentul de față, este că atât PSD, cât și celelalte partide din coaliția de guvernare își doresc neapărat instalarea unui guvern cât mai rapid la Palatul Victoria, fie că este vorba despre un guvern minoritar sau unul majoritar.

Două scenarii vehiculate sunt fie un guvern minoritar de stânga, fie de dreapta.

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, la Bruxelles, că România își păstrează direcția europeană și transatlantică, în ciuda crizei politice de la București.

„Am trecut prin ceea ce se întâmplă în orice democrație, și anume o dezbatere aprinsă în Parlament urmată de o decizie”, a afirmat ea.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care situația politică din România a ajuns în atenția partenerilor europeni și internaționali, după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură adoptate în Parlament.

Nicușor Dan a purtat prima serie de discuții neoficiale cu toți liderii fostei Coaliții, pe 7 mai, după căderea Guvernului la moțiunea de cenzură. Președintele nu are o soluție pentru ecuația complicată a celor patru partide care fiecare vrea altceva

Guvernul Bolojan a fost demis, pe 5 mai, cu 281 de voturi, prin moțiune de cenzură PSD-AUR.