FIFA vrea să modifice Codul Disciplinar pentru a preveni repetarea scandalului Folarin Balogun de la Cupa Mondială 2026

Fotbalistul SUA, Folarin Balogun. Foto: Getty Images

FIFA vrea să modifice Codul Disciplinar pentru a preveni repetarea unui scandal precum cel de la Cupa Mondială 2026, când suspendarea atacantului american Folarin Balogun a fost anulată în mod controversat la mijlocul turneului, după un apel al lui Donald Trump. Joi, Consiliul FIFA, organul decizional al forului de conducere al fotbalului mondial, din care fac parte președintele Gianni Infantino, opt vicepreședinți și alți 28 de membri, se va întruni pentru prima dată de la Cupa Mondială, scrie, miercuri, The Athletic.

Un document care prezintă această propunere, consultat și analizat de The Athletic, urmărește să prevină anularea suspendărilor. Propunerea afirmă că este modificarea este necesară „pentru a asigura stabilitatea și predictibilitatea în ceea ce privește eligibilitatea jucătorilor și, prin urmare, pentru a proteja integritatea competițiilor”.

Deși propunerea va fi probabil binevenită, surse apropiate membrilor Consiliului FIFA, care au ales să vorbească sub protecția anonimatului, au declarat că formularea amendamentului a fost comunicată membrilor abia marți seară, cu mai puțin de 48 de ore înainte de ședința de joi de la Zurich. Aceștia au susținut că mișcarea reprezintă o încercare a lui Infantino de a impune o politică emisă cu preaviz scurt pentru a ajuta la „curățarea” petei lăsate de cazul Balogun.

De asemenea, aceștia susțin că regulile nu erau neclare și că necesită doar o ajustare din cauza deciziei extrem de neobișnuite și nepotrivite de a-i permite lui Balogun să joace. Infantino a insistat că nu a avut niciun rol în luarea acestei decizii.

Cartonașul roșu primit de Balogun în meciul împotriva Bosniei și Herțegovinei nu l-a exclus, în cele din urmă, din meciul împotriva Belgiei, după o intervenție a FIFA, în ciuda faptului că, potrivit regulamentului FIFA pentru Cupa Mondială, a declanșat automat o suspendare de un meci.

Suspendarea jucătorului în vârstă de 25 de ani a fost anulată după ce chiar Președintele SUA, Donald Trump, l-a sunat pe Infantino pentru a-i cere să revizuiască decizia. FIFA a declarat că decizia a fost luată de comisia sa disciplinară independentă.

SUA, cu Balogun în joc, a pierdut cu 4-1 în fața Belgiei și a fost eliminată din turneu.

În mod normal, FIFA nu permite apeluri în timpul Cupei Mondiale, însă US Soccer a prezentat, de asemenea, observații care includeau opinia că prezentarea VAR către arbitrul de pe teren s-a bazat excesiv pe cadre înghețate și imagini cu încetinitorul.

UEFA, forul de conducere al fotbalului european, a cărui conducere este de mult timp în dezacord cu Infantino, a descris decizia drept „de neînțeles” și „o depășire a unei linii roșii”.

Viitorul lui Infantino a fost de atunci în pericol din cauza scandalurilor, inclusiv a încercării sale eșuate de a vinde o parte din FIFA către investitori privați americani. Acest episod, combinat cu îngrijorările legate de Premiul FIFA pentru Pace acordat Președintelui Trump și de consecințele scandalului Balogun, a determinat UEFA și Concacaf, organismele de conducere ale fotbalului european și nord-american și central, să solicite schimbări în conducerea FIFA.

Cu toate acestea, până în prezent, niciun candidat rival nu a făcut un pas înainte pentru a-i contesta conducerea lui Infantino în timpul viitoarelor alegeri prezidențiale FIFA.