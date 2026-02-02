Șeful FIFA spune că Rusia ar trebui să revină în fotbalul mondial. Infantino: Trebuie să o facem. Ar fi un mesaj pozitiv

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a spus luni că forul mondial de fotbal ar trebui să ridice interdicția impusă Rusiei participării la turnee internaționale. „Ar fi un mesaj pozitiv ca fetele și băieții din Rusia să participe la turnee de fotbal din întreaga Europă”, a spus el, potrivit Politico.

FIFA a interzis Rusiei să participe la turneele internaționale de fotbal imediat după invazia Ucrainei în iarna anului 2022. Interdicția a rămas în vigoare, deși echipele de tineret au voie să concureze din 2023.

„Trebuie să o facem”, a declarat Infantino pentru Sky News, când a fost întrebat dacă va lua în considerare ridicarea interdicției

„Sunt împotriva interdicțiilor, sunt și împotriva boicoturilor”, a adăugat el, spunând că acestea doar „creează mai multă ură”.

„Ar fi un mesaj pozitiv ca fetele și băieții din Rusia să participe la turnee de fotbal din întreaga Europă”, a mai spus el.

Infantino menține legături strânse cu președintele american Donald Trump și i-a acordat, în decembrie, noul Premiu FIFA pentru Pace, considerat pe scară largă o onoare simbolică după ce președintele american nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, în ciuda unei campanii intense pentru acesta.

FIFA a deschis, de asemenea, un birou în Trump Tower din New York în iulie. Mai mult, el a numit-o pe fiica lui Trump, Ivanka, în consiliul de administrație al unui proiect caritabil din domeniul educației, cofinanțat din vânzările de bilete la Cupa Mondială FIFA din 2026.

SUA găzduiește Cupa Mondială de Fotbal în această vară, împreună cu Mexic și Canada, și s-a confruntat cu apeluri la boicoturi din partea unor cercuri politice și sociale din cauza politicii externe a administrației Trump. Rusia a găzduit turneul în 2018.