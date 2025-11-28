Imagini spectaculoase de pe Vârful Omu. Stratul de zăpadă atinge 1 metru grosime

<1 minut de citit Publicat la 10:14 28 Noi 2025 Modificat la 10:14 28 Noi 2025

Foto: Captură video Facebook / Sergiu Olteanu

Zăpada de pe Vrârful Omu atinge, vineri, până la 1,10 metri grosime. Un videoclip postat pe Facebook arată imagini spectaculoase pe cel mai înalt vârf din Munţii Bucegi.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, luni, estimările meteo pentru următoarele două săptămâni. Astfel, în intervalul 24 noiembrie - 7 decembrie, vremea va fi schimbătoare, de la temperaturi mai ridicate decât este normal la începutul perioadei prognozate, vremea se va răci brusc. Urmează, de asemenea, și un nou val de precipitații, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare.

Ciclonul mediteranean „ADEL” continuă să își facă simțită prezența în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, un nou cod galben de ploi torențiale valabil până sâmbătă în zone din opt județe. De asemenea, este în vigoare în continuare informarea meteo de vremea rea în toată țara.

În această iarnă, temperaturie vor fi cu mult sub medie în mai multe state europene, în părți întinse din SUA și Canada, dar și în regiunile de nord ale Asiei, din cauza perturbării vortexului polar.