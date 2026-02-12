Surse: Nicușor Dan „înclină” să refuze invitația lui Donald Trump la Consiliul Păcii. „Încă nu e clar care ar fi rolul participării”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, încă este așteptat să dea un răspuns cu privire la participarea la întâlnirea de la Washington a Consiliului pentru Pace. Potrivit unor surse din Administrația Prezidențială, Președintele ar fi luat în calcul, inițial, să meargă, însă acum „balanța înclină spre a nu merge”. Reuniunea va avea loc pe 19 februarie.

Potrivit surselor, exista argumente și pentru a merge, dar și pentru a refuza participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Inițial, Președintele ar fi luat în calcul să meargă, însă acum „balanța înclina spre a nu merge”.

„Încă nu e clar care ar fi rolul participării. Daca mergem doar să ne uitam la cum dezbat cei care sunt membri, atunci nu”, ar fi spus el, potrivit surselor.

Astfel, vizita lui Nicușor Dan în SUA ar putea depinde de răspunsul pe care îl va da.

Pe 8 februarie, Nicuşor Dan anunţă a primit o invitaţie de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie.

Președintele Nicușor Dan a declarat, pe 29 ianuarie, că invitația Administrației Trump de a ne alătura „Consiliului pentru Pace” ne onorează, dar a atras atenția că modul în care a fost redactată Carta acestei organizații „a ridicat niște probleme României și altor state”. Astfel, a anunțat șeful statului, mai multe țări invitate au intrat într-un proces de negociere a acestui document, care ar putea dura „săptămâni sau chiar luni”.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a prezentat noul Consiliu pentru Pace într-un discurs susținut pe una dintre cele mai vizibile scene globale, Forumul Economic Mondial de la Davos.

Ideea Consiliului a apărut anul trecut, în cadrul eforturilor conduse de SUA pentru a pune capăt războiului din Gaza, fiind ulterior menționată într-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU. Între timp, proiectul a căpătat o ambiție mult mai largă, cu o miză globală, și cu Donald Trump în centrul său.

Potrivit unor informații dintr-un proiect de cartă care a ajuns în presă, Trump ar urma să fie președintele Consiliului pe viață, inclusiv după încheierea mandatului său la Casa Albă. Documentul îi acordă puteri extinse: decide ce state pot deveni membre, poate crea sau dizolva structuri subordonate și are autoritatea de a-și desemna succesorul atunci când va considera necesar sau dacă nu își va mai putea exercita funcția. Pentru orice alt stat care dorește statut de membru permanent, prețul ar fi de un miliard de dolari.

În cel mai recent răspuns al țărilor invitate, Polonia a refuzat, momentan, alăturarea la „Consiliul pentru Pace”.

„Având în vedere anumite îndoieli la nivel naţional cu privire la formatul Consiliului, în aceste circumstanţe, Polonia nu se va alătura activităţii Consiliului pentru Pace, dar vom analiza această posibilitate”, a declarat Tusk în timpul ședinței de Guvern.