Radu Miruță nu știe ce partid ar trebui să dea viitorul premier: „Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva”

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, 5 mai, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Foto: Agerpres

Vicepremierul interimar Radu Miruță a spus, duminică, că în acest moment nu există „un răspuns clar” la întrebarea „cine ar trebui să dea premierul”, însă AUR și PSD au demonstrat că au o majoritate parlamentară și a trebui să vină cu o soluție pentru a ieși din această criză politică și guvernamentală. Ministrul USR i-a criticat dur pe social-democrați pentru că au acționat în baza unor „interese meschine”.

Ministrul interimar al Apărării a fost întrebat, duminică, la Târgu Jiu, cine ar trebui să dea premierul.

„Este o întrebare la care convingerea mea e că în momentul de faţă nu există un răspuns clar.

Având în vedere că au obţinut numărul de voturi pentru ca acestui guvern să-i fie reduse puterile, ar trebui ca ei să vină să arate ce pun în schimb.

Pentru că este legitim şi este democratic să ai critici la adresa unui guvern, însă, dacă nu arăţi că ai doar interese din astea meschine în interiorul partidului pentru a păstra diverse funcţii, ar trebui să vii cu o variantă pe care tu o consideri mai bună”, a spus Miruță.

Radu Miruță i-a criticat dur pe social-democrați pentru că au transformat guvernarea țării „într-un joc politic”.

„Guvernarea unei ţări nu este un joc din ăsta politic, că gaşca de la Craiova cu gaşca de la Timişoara îşi fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul şi pe altul în anumită funcţie.

Guvernarea este o treabă absolut serioasă de care depinde toată populaţia României şi trebuie să vii cu o soluţie (…) Eu nu exclud nimic şi în politică nu se exclude nimic, dar suntem într-o situaţie în care fiecare dintre entităţile implicate pun câte o condiţie care este imposibil de acceptat de cealaltă parte (…) Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva”, a adăugat vicepremieru.

El a precizat că USR susţine în continuare „ca modul în care s-a făcut politică în România, pe ochi frumoşi, să dispară”.

„Acum avem o coaliţie PSD şi AUR. Au avut 281 de voturi în Parlament şi au spus că modul ăsta în care tragi la răspundere pe cei care bagă mâna în banul statului nu mai este acceptat. Avem o coaliţie. Că această coalitie se împiedică, că nu reuşeşte să-şi desfacă şireturile de la picioarele legate încrucişat, e o problemă pentru România”, a mai afirmat Miruță.

Criză politică la București

În acest moment, România nu are un guvern cu puteri depline, Guvernul Bolojan poate rămâne interimar maximum 45 de zile, timp în care poate adopta doar decizii strict administrative, care țin de funcționarea statului. Guvernul Bolojan a fost demis, marți, 5 mai, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

Imediat după, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze și a anunțat că PSD își dorește să rămână la guvernare, iar fosta coaliție să fie refăcută, „poate ajustată”, inclusiv cu un alt premier de la PNL.

Însă, liberalii s-au reunit în ședință și au decis că nu mai vor să intre într-o nouă alianță cu PSD și au anunțat chiar că vor trece în opoziție. Un mesaj pe care Ilie Bolojan i l-a transmis ulterior și președintelui Nicușor Dan, în ciuda vocilor din partid care cer ca PNL să rămână la guvernare și să propună un premier.

De asemenea, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au anunțat că se aliază pentru a „a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”.

Președintele Nicușor Dan a chemat săptămâna trecută, la Cotroceni, doar liderii politici din fosta coaliție pentru discuții informale. Potrivit surselor Antena 3 CNN, Nicușor Dan și-ar fi dorit refacerea coaliției, dar este dispus să accepte și un guvern minoritar.